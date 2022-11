Trockener Sommer Zahlreiche Bäume müssen noch gefällt werden

Brühl – Die Trockenheit des vergangenen Sommers und die Stürme der vergangenen Wochen haben auch den Bäumen in den Brühler Grünanlagen zugesetzt. Bei den jährlich stattfindenden Kontrollen seien teils starke Schäden festgestellt worden, teilte der Stadtservicebetrieb mit. Um die Sicherheit von Passanten zu gewährleisten, müssten einige Bäume gefällt werden.



Der Umfang dieser Arbeiten sei größer als in den Vorjahren. Daher sei es nicht gelungen, allen Fällungen vor Beginn der Vogelschutzzeit, also bis Ende Februar, abzuwickeln. „Es werden nur noch Fällungen von Gefahrbäumen ausgeführt, die aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht unumgänglich sind“, so die Mitteilung.



Arbeiten bis Ende März beendet

Bevor ein Baum gefällt werde, finde eine Prüfung auf Vogelnester und Höhlen statt, die für die Brut genutzt werden. Bis Ende März will der Stadtservicebetrieb alle Arbeiten vollzogen haben. Fällungen sind noch entlang der Arndtstraße, Am Volkspark, der Auguste-Viktoria-Straße, Im Vogelsang, Mayersweg, Römerstraße, Schlaunstraße, Talstraße, Kuhgasse, Partnerschaftsweg und Dabergerweg vorgesehen. Neue Bäume werden dann im Herbst und Winter gepflanzt. (wok)