Seit 60 Jahren verheiratet sind Margret und Karl-Heinz Veutgen, die in Elsdorf-Esch zu Hause sind. Die Hochzeit fand in Oberhausen statt.

Elsdorf-Esch – Sie sang im Sopran, er im Bass des Kirchenchors. Und sie wohnten nicht weit auseinander. „Ich habe sie immer anschauen können“, sagt Karl-Heinz Veutgen. Als er Margret Rychel anschließend nach Hause begleitete, gab es den ersten flüchtigen Kuss vor der Haustür des gestrengen Vaters. Mittlerweile sind beide 60 Jahre verheiratet und haben Diamanthochzeit.

Die Hochzeit des Elsdorfer Paares fand vor 60 Jahren in Oberhausen statt. Copyright: Dietmar Fratz

Margret Veutgen (80) hat in Oberhausen eine Kaufmannslehre absolviert und bis zur Geburt der ersten Tochter in dem Beruf gearbeitet. Karl-Heinz Veutgen arbeitete als gelernter Chemiker in der Materialkontrolle bei Thyssen und bei Babcock in Oberhausen, bevor er als Laborleiter bei einer Ofenbaufirma und später als Außendienstberater bei Ciba Geigy und Verkaufsleiter bei Azko Nobel tätig war. 2001 ging er 65-jährig in den Ruhestand.



Karl-Heinz Veutgen: „Sie war die Schönste von allen“

Neben dem Kirchenchor waren beide auch in der kirchlichen Theatergruppe aktiv. „Sie war die Schönste von allen und ich habe ihre Stimme besonders gerne gehört“, schwärmt Karl-Heinz Veutgen. „Wenn ich abends von der Arbeit kam, stand er immer vor seiner Haustür und hat mich freundlich begrüßt“, erinnert die Jubilarin sich.



Das Eherezept

Sie sagt: „Er trägt mich auf Händen und hilft, wo er kann, auch wenn er manchmal brummbärig ist. Und er lässt mich gerne heute noch auf seinem Schoß sitzen.“

Er sagt: „Sie bringt ihre Ideen immer klar zum Ausdruck. Vertragen ist viel wichtiger, als nicht zu streiten. Ihr ist ein versöhnendes Ende immer genauso wichtig, wie mir.“ (ftz)

Der Chorleiter hatte bei ihrem Vater erwirkt, dass sie nach der gelungenen Abschlussprobe 1956 noch mit ins Gasthaus gehen durfte. Anschließend gab es den ersten Kuss und dann rasch Fersengeld. „Da war ich ja auch erst 16 und er 20“, zeigt Margret Veutgen Verständnis für ihren Vater. 1961 fand die Hochzeit in Oberhausen statt, wo das Paar auch zunächst eine Wohnung fand. Über Köln kam die Familie, dann schon mit zwei Töchtern, 1977 nach Alt-Etzweiler und über Kerpen-Buir 1986 ins eigene Haus an der Escher Ringstraße, wo das Jubelpaar bis heute lebt.



Karl-Heinz Veutgens Hobbys sind Computer und Fotografieren. Margret Veutgen hat viel gebastelt. In den 70er- und 80er-Jahren führte die Kauffrau mit Ausbildereignung einen Bastel- und Geschenkeladen an der Gladbacher Straße neben der Arnoldus-Apotheke, in der auch ihre Tochter eine kaufmännische Ausbildung absolvierte.

Die Feier findet im kleinen Kreis in Etappen auf der Terrasse statt, zusammen mit den Töchtern, vier Enkel- und zwei Urenkelkindern.