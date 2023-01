Elsdorf – Die Zahl der Kinder in Elsdorf steigt. Grund ist die Geburtenrate und die Erschließung neuer Wohngebiete. Auch die Zahl der Kita-Plätze ist gestiegen und wird im Mai, wenn der Anbau an die Westendpänz am Rathaus eröffnet wird, nochmals um 50 Plätze steigen. Dennoch wird das Platzangebot knapp, die Unterbringung im Wunschkindergarten nicht selbstverständlich.

759 Plätze gibt es in den 13 Kindertagesstätten. Dazu kommen 107 – vorwiegend für Kinder unter drei Jahren (U 3) – in der Kindertagespflege. Somit gibt es 203 U-3-Plätze in der Stadt. 2010 waren es noch 72 bei einer Platzzahl von insgesamt 616 in den Kitas. Aktuell gibt es 663 Plätze für 702 über dreijährige (Ü 3) Kinder im Stadtgebiet. Das entspricht einer Quote von 94,4 Prozent.

Elsdorf: Noch mehr U3-Kinder erwartet

Stadtweit gibt es 683 U-3-Kinder, die jedoch nicht alle einen Platz beanspruchen. Für die Zukunft erwartet der Fachbereich weiter steigenden Bedarf, der an den Geburtenzahlen abzulesen ist, besonders in Giesendorf und Berrendorf. Da kurzfristige Abhilfe durch neue Kitas in Berrendorf-Wüllenrath-Giesendorf nicht erwartet wird, müssen wohl einige Eltern für ihre Kinder auf Einrichtungen in Elsdorf-Mitte und Heppendorf ausweichen. „Wir achten darauf, dass die Eltern, die das betrifft, mobil sind und es keine Härten dadurch gibt“, betonte Inga Heinrichs vom Fachbereich Jugend.

Insgesamt gibt es für das kommende Kindergartenjahr, für das ab Anfang Februar die Anmeldungen bereits erfasst wurden, 663 Ü-3-Plätze für 686 Ü-3-Kinder. Um dem Betreuungsanspruch zu genügen, beschloss der Jugendhilfeausschuss, dass in Ausnahmefälle U-3-Plätze von Ü-3-Kindern belegt werden können.

Fachbereichsleiter Ralf Cazin führte aus, dass die Kinderbetreuung in der Stadt 7,5 Millionen Euro im Jahr kostet, wovon die Stadt drei Millionen Euro aufbringen muss.