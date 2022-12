Auf der Bundesstraße 265 hat es am Donnerstagabend einen schweren Unfall gegeben.

Erftstadt – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 265 in Höhe Erftstadt-Erp sind am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer.



Wie die Polizei des Rhein-Erft-Kreises auf Anfrage mitteilte, fuhr ein Frau mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Euskirchen, als in Höhe eines Kieswerks ein Autofahrer von Erp aus nach links in Richtung Lechenich abbiegen wollte. Trotz Vollbremsung gelang es der Frau nicht mehr, den Zusammenstoß zu verhindern.



Ein Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Copyright: Lamparter

Die Fahrerin erlitte durch den Aufprall leichte Verletzungen. Schlimmer traf es den anderen Fahrer. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen, die zunächst an der Unfallstelle behandelt wurden.



Zwischenzeitlich forderte die Leitstelle einen Rettungshubschrauber an, der den Verletzten in eine Klinik brachte. Die Bundesstraße 265 wurde zwischen den Landstraßen 33 und 162 komplett gesperrt. (be)