Frontalzusammenstoß in Erftstadt-Liblar Fünf Verletzte auf Kreisstraße 44

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K44 bei Erftstadt-Liblar sind am Mittwoch fünf Personen verletzt worden.

Erftstadt-Liblar – Frontal zusammengestoßen sind am Nachmittag des 17. Junis auf der Heinz-Cremer-Straße (Kreisstraße 44) in Liblar zwei Fahrzeuge. Dabei wurden insgesamt fünf Personen verletzt, einige davon schwer. Eine 87-jährige Frau musste nach einer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallkinik nach Köln-Merheim geflogen werden.

Nach ersten Angaben soll ein 82 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Liblar unterwegs war, auf der Gemeindeverbindungsstraße versucht haben, einen Kleinlaster zu überholen, so die Polizei. Dabei prallte sein Wagen mit dem Fahrzeug einer 71-Jährigen zusammen, die in Gegenrichtung fuhr. Im Wagen der Frau saß noch ein zehnjähriger Junge, im Wagen des 82-Jährigen die 87-Jährige und ein weiterer Mann. Durch den Zusammenprall überschlug sich der Wagen mit den drei älteren Insassen und blieb auf dem Dach liegen. Das andere Fahrzeug schleuderte mehrere Meter und kam auf dem Radweg zum Stehen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Erftstadt mussten die Schwerverletzte 87-Jährige aus dem Wagenwrack befreien. Die Kreisstraße 44 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. (be)