Unsere Volontärin Anica Tischler ernährt sich in der Fastenzeit in einem Selbstversuch vegan. Sie verzichtet damit 40 Tage lang auf alle tierischen Lebensmittel – und berichtet laufend über ihre Erfahrungen.

Für die Vegan-Serie spricht sie mit Experten, die sie bei ihrem Selbstexperiment begleiten und ihr Wissen teilen.

Hier finden Sie auch Teil 2 „Erstmal den Kühlschrank ausmisten“ und Teil 3, „Interview mit Ernährungsberaterin Andrea Panz“.

Rhein-Erft-Kreis/Brühl – 40 Tage dauert die Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Karfreitag. Es ist für viele eine Zeit der Experimente und des Sich-Ausprobierens. Heute wird oft nicht mehr nur Fleisch gefastet, sondern zum Beispiel auch Alkohol oder Schokolade. Ich wage mich spontan auch an so ein Selbstexperiment und will mich in der Fastenzeit vegan ernähren.

Das heißt, ab heute gibt es keine tierischen Produkte mehr für mich. Keine Eier, keinen Käse, keinen Honig. Alternativen und Kreativität sind gefragt. Experten sollen mich dabei begleiten.

Ich werde mit Ärzten, Ernährungsberatern und Köchen über vegane Ernährung sprechen, Rezepte ausprobieren und herausfinden, wo man gut vegan essen gehen kann. Auf diese Reise nehme ich Sie mit, in einer losen Folge berichte ich über meine Erfahrungen.