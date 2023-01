Der Edeka-Markt in Königsdorf bietet über 14 500 Produkte auf rund 1000 Quadratmetern an.

Frechen-Königsdorf – Seit fünf Jahren betreibt Edeka einen Lebensmittelmarkt an der Aachener Straße in Königsdorf. Damals hatte das Unternehmen den ehemaligen Kaiser’s-Tengelmann-Markt umfassend modernisiert und 18 neue Arbeitsplätze geschaffen, heißt es in einer Edeka-Pressemitteilung. Nun wird der Standort an Patrick Straßfeld übergeben.

Edeka in Frechen: 53 Mitarbeitende

Als Existenzgründer werde er den Edeka-Markt mit seinen 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterführen. Der neuen Standortleiter bringe reichlich Erfahrung mit, so Edeka weiter.

Patrick Straßfeld Copyright: Edeka

Der Handel mit Lebensmitteln begleite ihn seit seiner Kindheit, da schon sein Vater sich 2000 bei Edeka selbstständig gemacht und einen Markt in Kerpen eröffnet habe. 2016 schloss er seine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel ab und sammelte mehrere Jahre Erfahrung bei Edeka in Meckenheim und Düren, bevor er ins Familienunternehmen einstieg.

„Ich bin mit der Liebe zu Lebensmitteln aufgewachsen und habe seit meiner Ausbildung auf die Selbstständigkeit hingearbeitet. Nun geht der Wunsch endlich in Erfüllung, und ich kann neue Ideen im eigenen Markt umsetzen“, sagt der 25-Jährige. Der Markt wird künftig unter dem Namen Edeka Straßfeld firmieren. Er hat von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Auf 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche werden mehr als 14.500 Produkte angeboten. Straßfeld will künftig noch mehr regionale Lebensmittel und Bio-Waren sowie vegetarische und vegane Produkte anbieten.