Erst seit kurzem werden die öffentlichen Toiletten in der Frechener Innenstadt täglich geputzt.

Frechen – Die öffentlichen Toiletten in Frechen werden künftig öfter gereinigt. Darauf weist die Linke-Fraktion hin. Der kürzere Takt gilt allerdings noch nicht auf Dauer.

In der Ratssitzung Anfang Dezember hatten die Linken eine Anfrage zur Reinigung der öffentlichen Toiletten an der Dr.-Tusch-Straße und der Sternengasse gestellt. Aus der Antwort der Stadtverwaltung ging hervor, dass die Toiletten zum damaligen Zeitpunkt zweimal pro Woche gereinigt wurden. Dies sei unzureichend, befand Hauke Dressel, stellvertretender Sprecher der Linksfraktion. Die Toiletten seien meist in einem derart unhygienischen Zustand, dass eine Benutzung praktisch ausgeschlossen sei.

Öffentliche Toiletten in Frechen soll täglich gereinigt werden

„Auch aus anderen Fraktionen wurden in der Ratssitzung Stimmen laut, dass es gerade durch die Schließung von Gaststätten im Lockdown umso wichtiger sei, dass in der Innenstadt saubere öffentliche Toiletten angeboten würden“, berichtet Dressel.

Aus einer Verwaltungsvorlage zur kommenden Ratssitzung am Dienstag, 9. Februar, gehe nun hervor, dass die Stadtverwaltung vorläufig den Rhythmus auf eine tägliche Reinigung erhöht hat. „Wir freuen uns, dass unser Fingerzeig eine Wirkung hatte. Nun müssen wir beobachten, ob die Situation sich verbessert oder ob weitere Maßnahmen erforderlich sein könnten“, kommentiert Dressel diese Entwicklung. Ziel sei es, dass in der Innenstadt dauerhaft hygienische öffentliche Toiletten zur Verfügung stehen, auch über die Dauer der Corona-Maßnahmen hinaus. „Dazu sollten im kommenden Haushalt auch entsprechende Mittel bereit gestellt werden.“