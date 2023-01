Frechen-Habbelrath – Bereits in der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Umwelt und Klima im Juni dieses Jahres wurde beschlossen, auf der Kurhausstraße Piktogramme aufzubringen, um die Verkehrsteilnehmer auf die erlaubte Geschwindigkeit hinzuweisen. Nun erhielt die Verwaltung den Auftrag, zu prüfen, inwieweit der Straßenbereich eventuell mit dem Versetzen der Blumenkübel weiter beruhigt werde kann.

Inzwischen, so heißt es, stellen weitere mobile Blumenkübel weder aus „stadtgestalterischer Sicht noch aus grünplanerischer Sicht eine Lösung dar, da die Bepflanzung in diesen stark drainierten Pflanzkübeln und in Verbindung mit den immer häufigeren Trockenzeiten einen sehr hohen Pflegebedarf mit sich bringen“. Zudem würden hierdurch gegebenenfalls Parkplätze wegfallen. Dies läge aufgrund der geringen Anzahl an vorhandenen Parkplätzen nicht im Interesse der Anwohner.

Um trotzdem eine Verkehrsberuhigung in der Kurhausstraße zu erzielen, hat die Verwaltung die Einrichtung zweier zusätzlicher Parkplätze vorgeschlagen. Diese Stellplätze sollen vor den Häusern Kurhausstraße 3 und 15 angelegt werden. Dem Vorschlag stimmte der Ausschuss zu.