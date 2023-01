Müll und andere Hinterlassenschaften Geparkte Lastwagen ärgern Frechener Anwohner

Frechen – Seit geraumer Zeit gibt es nach Angaben der SPD-Fraktion Klagen von Anwohnern der Maybachstraße über dort an Wochenenden geparkte Lastwagen. Je nach Wetterlage, so die SPD, laufen dann die Klimaanlagen der Fahrzeuge. Zusätzliche Belastungen für die Anwohner gebe es durch Müll und andere Hinterlassenschaften.

Die SPD hatte beantragt, dort ein Halteverbot zu erlassen. Die Stadtverwaltung teilte jedoch mit, dass dies aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei. Zudem bestehe die Gefahr, dass sich die Probleme dann in andere Bereich des Stadtgebiets verlagern. Gegen Lärm- und Abgasbelästigungen könne man ordnungsbehördliche Maßnahmen ergreifen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Anwohner in Sorge Anzeige Große Diskussionen um Stellplätze vor neuem Gewerbegebiet in Frechen von Patrik Reinartz

Korruptionsskandal Anzeige Antrag der FDP sorgt in Frechen für Empörung und Diskussionen von Patrik Reinartz

Langer Leerstand Anzeige Paketdienst mietet Halle an der Gottfried-Daimler-Straße in Frechen von Patrik Reinartz

Während die Sprecher der SPD in der anschließenden Debatte weiter über die unhaltbaren Zustände und Belästigungen für Bürger und Anwohner klagten, gab es in den Reihen der anderen Fraktionen auch Stimmen, die um Verständnis für die Lkw-Fahrer baten. Oft handele es sich um „arme Hunde“, die von ihren Spediteuren ausgebeutet würden. Wenn man mit denen vernünftig redete, würden sie auch die Klimaanlagen abstellen. Für die Verwaltung war klar: „Wenn wir bei Kontrollen etwas feststellen, schreiten wir ein.“ In der nächsten Ausschusssitzung will die Stadtverwaltung einen Überblick über die Rechtslage in den einzelnen Stadtteilen vorlegen. (mrz)