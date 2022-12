Nach Brandstiftungen in Frechen Zerstörte Grillhütten werden wieder aufgebaut

Frechen – Die beiden abgebrannten Grillhütten am Herbertskaul und im Rosmarpark sollen durch Neubauten ersetzt werden. Dafür sprach sich der Freizeit- und Sportausschuss am Donnerstag aus.

Vorsätzlich gelegte Brände

Beide Grillhütten waren durch vorsätzlich gelegte Brände zerstört worden. Die neuen Hütten sollen nicht mehr aus Holz gebaut werden. Vorgesehen ist eine massive Bauweise mit Mauerwerk und einem Stahldach. Dies soll gewährleisten, dass die Hütten nicht wieder angezündet werden können.

Die Kosten für massive Bauten hatte die Stadtverwaltung auf rund 96.000 Euro pro Hütte geschätzt. Eine Holzkonstruktion wäre bei den derzeitigen Marktpreisen nur rund 5000 Euro günstiger. Hinzu kommt, dass nach den Berechnungen der Stadt bei einer Nutzungsdauer von 30 Jahren für eine Holzhütte mehr als 20.000 Euro für die Holzpflege veranschlagt werden müssten. Selbst wenn man von niedrigeren Holzpreisen ausgehe, rechne sich die Massivbauweise, so die Stadtverwaltung in ihrer Beratungsvorlage.

Versicherung zahlt

Die erwarteten Erstattungszahlungen der Versicherung nach den Bränden ist bei den Kostenberechnungen noch nicht einkalkuliert. Im Falle der Grillhütte am Herbertskaul rechnet die Stadtverwaltung mit einer Zahlung von rund 27.000 Euro. Bei der Grillhütte am Rosmarpark, die im November vergangenen Jahres in Flammen aufgegangen war, ist die Höhe der Versicherungsleistung noch nicht bekannt.

Die Mittel für die neuen Grillhütten sollen in den Haushalt eingestellt werden. Geprüft werden soll im Zuge der Neubauten auch, ob an den neuen Grillhütten eine Wasserversorgung möglich ist. Bislang waren die Grillhütten nicht ans Frischwassernetz angeschlossen, eine Versorgung war stets mühselig. Wasser musste in der Regel in Kanistern oder anderen Behältnissen zu den Grillhütten transportiert werden.