Polizei geht von Brandstfitung aus Drei Brände in Frechen innerhalb einer Nacht

Gegen 1 Uhr brannte es in der Nacht zum Dienstag im Eingangsbereich des Christlichen Jugenddorfes in Bachem. Verletzt wurde niemand.

Frechen – Anscheinend treibt ein Feuerteufel in Frechen sein Unwesen. In der Nacht zu Mittwoch musste die Feuerwehr gleich zu drei Bränden ausrücken. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Im Eingangsbereich des Christlichen Jugenddorfes (CJD) am Clarenbergweg in Bachem brannte gegen 1 Uhr ein Plastikeimer. Durch die Hitzeentwicklung zerbrach eine Glasscheibe. Aufgrund der Rauchentwicklung konnten einige Personen das Gebäude zunächst nicht verlassen, die Feuerwehr musste sie ins Freie bringen. Verletzt wurde niemand.

Um 2.50 Uhr brannten an der Hauptschule Herbertskaul in der Kapfenberger Straße sechs Müllcontainer. Kurz nach 3 Uhr brannte ein Müllcontainer auf dem Abenteuerspielplatz in der Burgstraße. Am Morgen wurde der Brand vermutlich durch Glutnester neu entfacht.

Hinweise nimmt die Kripo unter 02233/520 entgegen. (rtz)