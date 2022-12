Frechen – Jetzt hat es auch C&A bestätigt: Das Textilunternehmen verlässt die Stadt Frechen, die Filiale in der Hauptstraße schließt Ende Februar 2021.

Betroffen sind dort fünf Mitarbeiter, wie C&A auf Anfrage mitteilte. Ihnen sollen „attraktive Alternativen“ angeboten werden. Dazu gehöre auch die Möglichkeit, in umliegenden Filialen zu arbeiten.

Nach dem ersten Bericht über die C&A-Schließung in dieser Zeitung gibt es auch erste politische Reaktionen. „Der Rückzug von C&A trotz nahem Parkhaus beweist, dass die Fixiertheit einer ganz großen Ratsmehrheit auf Parkplätze in der Innenstadt nicht hilft“, meint Hauke Dressel, stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion. Der Eigentümer will das C&A-Haus umfangreich sanieren.

Frechener Innenstadt: Viele Parkplätze, aber keine Geschäfte

„Der Investor hatte einen guten Plan, das Areal durch Einbeziehung der Fläche des Parkhauses Josefstraße wesentlich attraktiver zu machen“, so Dressel. Die Linksfraktion sei dafür gewesen. Die anderen Parteien seien jedoch nicht bereit gewesen, eine damit verbundene Reduzierung von Parkplätzen in Kauf zu nehmen. Nun müsse sich der Investor auf eine „kleine Lösung“ beschränken.

„Es sieht so aus, als ob wir weiterhin viele Parkplätze in der Innenstadt haben, aber immer weniger Geschäfte“, so Dressel. Eine fortschrittliche und klimafreundliche Politik müsse auf eine weitgehende Autofreiheit der Innenstadt und mehr Fahrradverkehr und ÖPNV setzen.