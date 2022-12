Zwischen Frechen und Kerpen Schwangere bei Verkehrsunfall verletzt

Frechen-Habbelrath – Drei Personen, darunter einer schwangere Frau, sind am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 277 zwischen Frechen-Habbelrath und Kerpen-Horrem verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 15 Uhr eine 47-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug über die Landstraße in Richtung Horrem. Kurz vor der Autobahnüberführung reduzierte sie ihre Geschwindigkeit, weil sie links auf einen kleinen Parkplatz abbiegen wollte. Eine schwangere Frau, die mit ihrem Wagen hinter der 47-Jährigen fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleudert der Wagen der 47-Jährigen in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Die Rettungskräfte brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Landstraße zwischen Habbelrath und Horrem war bis in den frühen Abendstunden gesperrt. (be)