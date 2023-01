Fast wie auf Hawaii Gäste genießen den Sommer am Otto-Maigler-See in Hürth

Hürth – „Zum Sonnenbaden kommt heute garantiert keiner“, sagt Christoph Hausmann (28) mit einem skeptischen Blick in den grau bewölkten Himmel. Der Pächter Strandbades am Otto-Maigler-Sees hat eine turbulente Woche hinter sich. Bei rund 40 Grad waren See, Sandstrand und Beach-Club heiß begehrt.



Viele, die nicht gerade ins Meer tauchen konnten, hatten Sehnsucht nach dem See. Palmen gibt es schließlich auch hier, Urlaubsgefühle inklusive. Aber heute? Viel los ist hier nicht.



„Gerade heute ist es hier wunderbar“, schwärmt Petra und steigt mit ihrer Familie aus dem 25 Grad warmen Wasser. „So still und so viel Platz. Wir wollten unserem Besuch aus Halle an der Saale mal zeigen, dass wir hier auch schöne Seen haben.“ Die vierjährige Mona hat schon eine Sandburg gebaut und lässt sich jetzt nach getaner Arbeit zufrieden von ihrem Vater Lars auf einem Schwimm-Board durch das Wasser ziehen.



Aus Bonn zum Lieblingssee



Gestern war es den beiden noch zu voll, und so haben sie sich am Samstagmorgen von Bonn aus auf den Weg gemacht zu ihrem Lieblingssee. „25 Grad im Wasser und in der Luft sind doch prima“, findet der Vater. Hatice hat einen weißen Hai entdeckt, zum Glück ist der Raubfisch aus Plastik. „Wir haben den Ausflug schon vor einer Woche geplant“, erzählt ihr Bruder Talha lachend. „Da lassen wir uns doch von ein paar Wölkchen nicht abschrecken.“



Um mal vom Alltagsstress abzuschalten ist ein Besuch am See ideal. Das weiß auch Christoph Hausmann. 2014 hat er den Hürther Beach-Club von seinem Onkel übernommen. Ein Traumjob für den gelernten Veranstaltungskaufmann. „Die Leute hier sind entspannt und in Urlaubslaune“, erklärt er.

„Wir haben hier glücklicherweise so gut wie kein Konfliktpotenzial. Das Sicherheitspersonal guckt nur, dass sich alle an die Hausordnung halten.“ Rettungsschwimmer sind für alle Fälle immer da, der Otto-Maigler-See ist immerhin bis zu sieben Meter tief und kühlt sich in der Mitte schnell ab.



Traumhafte Seekulisse



Janina und Michael Haas aus Frechen sind weder zum Schwimmen noch zum Sonnenbaden hier, sondern zum Heiraten. Eine hawaiianische Hochzeit mit 100 Gästen, hier am Otto-Maigler-See. Die standesamtliche Trauung war bereits am 10. Juli, nun findet hier eine freikirchliche Hochzeit vor traumhafter See-Kulisse statt.



„Mein Traum war ja eigentlich, alle nach Hawaii einzuladen“, erzählt die glückliche Braut. „Aber das hat leider nicht geklappt, also feiern wir hier. Ist ja auch fast wie auf Hawaii.“ Die Temperaturen allemal. In Honolulu wurden heute 25 Grad gemessen mit gelegentlichem Regen. Da gibt es Parallelen.



Janina Haas ist selbst Wedding-Planerin mit vielen guten Deko-Ideen. Und so verwandelt sich für die Brautleute und ihre Gäste am Abend trotz der grauen Regenwolken der Otto-Maigler-See in den pazifischen Ozean und der Beach-Club mit hawaiianischem Blumenschmuck, Ananas, Bananen, Flip-Flops und etwas Fantasie in ein karibisches Urlaubsparadies.

