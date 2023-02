Geprobt wird im Zelt Hürther Tanz-Nachwuchs kann endlich wieder auftreten

In der Tanzschule von Sabine Odenthal wird wieder getanzt. Die Aufführung fanden im Studio-Garten statt und lockte zahlreiche Besucher an.

Hürth-Kendenich – Sabine Odenthal ist entschlossen, zu Weihnachten wieder eine große Tanzshow auf die Beine zu stellen – sofern keine vierte Pandemie-Welle ihr Vorhaben überrollt. Schülerinnen und Schüler haben der Tanzlehrerin in der Corona-Krise die Treue gehalten, haben weitertrainiert, auch im Online-Unterricht. Jetzt könnte Sabine Odenthal zu einer abendfüllenden Aufführung in den Garten ihres Tanzstudios an der Ortshofstraße einladen.

Ein Zelt von acht mal zwölf Metern Größe mit Tanzboden und Bühnenausstattung hat die Tanzpädagogin im Garten der vormaligen Nathan-Söderblom-Kirche mit Hilfe ihres Lebensgefährten, der Veranstaltungstechniker ist, aufgebaut. So konnte der Präsenzunterricht im Juni wieder aufgenommen und das in wenigen Probenwochen Entstandene vor Publikum aufgeführt werden.

Die Kleinen zeigen, was sie können

„Für die Kleinen ist es besonders wichtig, dass sie zeigen können, was sie im Unterricht gelernt haben“, erklärte Odenthal. Sie gab Eltern einen Einblick, wie eine Tanzstunde bei ihr abläuft: mit grundlegenden Bewegungsabläufen wie Rennen, Hüpfen, Springen, Seitgalopp, Drehungen. Bei den Solos der Jugendlichen und Erwachsenen wunderte sich die Lehrerin allerdings selbst, welche „Feinheit in der Bewegung und künstlerische Qualität“ sie trotz der stark eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten entwickelten. Solistin Soraya Federico gewann sogar einen internationalen Online-Tanzwettbewerb.

Für eine schöne Nachricht sorgte die 18-jährige Clara Köhler. Sie bewarb sich in den Tanz-Hochburgen Stuttgart und Paris, bestand in beiden die Aufnahmeprüfungen für die professionelle Ausbildung – und entschied sich für die französische Hauptstadt. Ehrensache, dass Soraya und Clara bei der Gartenaufführung Kostproben ihres Könnens gaben, auch ein Tanz aus dem Ballett aller Ballette „Schwanensee“ war dabei. Gekonnten Stepptanz zu flotter Popmusik legten die Kinder und Jugendlichen auf das Parkett.



Das könnte Sie auch interessieren:

Abschied am Hürther Europakolleg Anzeige Vom Schulabbrecher zum Schulleiter von Andreas Engels

Knapsacker Hügel Anzeige RWE nutzt immer mehr alternative Brennstoffe von Andreas Engels

Sommerprogramm in Hürth Anzeige Spielplatz wird zur Kleinkunstbühne von Andreas Engels

Fröhlich tanzten die Schulkinder zu Rolf Zuckowskis Lied „Kinder macht euch startbereit für die Reise durch die Zeit“. Im Modern-Dance-Stil wurden Songs wie „Immortality“ von Céline Dion oder recht frech „Ich bin aus Hürth“ von den Wise Guys in Bewegungsausdruck umgesetzt.