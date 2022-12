Hürth-Berrenrath – Seit dem Nikolaustag am 6. Dezember ist das Berli Theater in Hürth-Berrenrath bis auf Weiteres geschlossen. „Die unplanbaren und sich stetig ändernden Anpassungen der Politik in Bezug auf die Coronaschutzverordnung, die erheblich steigenden Betriebskosten und die Absagen aktueller Filmstarts, sowie die massiv einbrechenden Besucherzahlen lassen uns leider keine andere Wahl“, heißt es dazu auf der Internetseite des Kinos.

Änderungen bei Kinos im Rhein-Erft-Kreis

Online-Tickets werden erstattet. Sollten Kinotickets an der Kasse gekauft worden sein, werden die Betroffenen gebeten, sich über das Kontaktformular auf der Internetseite zu melden.



An Nikolaus hatte auch das Capitol-Theater in Kerpen Änderungen angekündigt. Denn ab Donnerstag, 9. Dezember, wird der tägliche Filmabspielbetrieb in dem Kino mit zwei Sälen eingestellt. (smh)