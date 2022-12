Mit Falschgeld bezahlt und mit Waffe bedroht Hürther Polizei nimmt Mann fest

Hürth-Fischenich – Beamte haben einen Mann festgenommen, der zwei Menschen mit einer Schusswaffe bedroht und Falschgeld in Umlauf gebracht haben soll.

Bereits am Freitag soll der polizeibekannte Mann mit einem falschen 100-Euroschein bezahlt haben. Wie die Polizei mitteilt, sei er am Samstag darauf angesprochen worden und habe daraufhin zwei Männer mit einer Schusswaffe bedroht.

Polizei entdeckt scharfe Schusswaffe in Fischenicher Wohnung

In der Nacht zu Sonntag rückten um 0.15 Uhr Streifenpolizisten sowie Kräfte einer Spezialeinheit in Fischenich an und nahmen den Mann in seiner Wohnung fest. Anschließend wurde die Zimmer durchsucht. Dabei entdeckten sie in einem Raum eine scharfe Schusswaffe. Zudem konnten Sie eine größere Menge Geld und mehrere Packungen verschreibungspflichtiger Medikamente sicherstellen.

Ob es sich bei dem Geld ebenfalls um Falschgeld handelt, wird noch ermittelt, heiß es am Sonntag bei der Polizei. Der Verdächtige muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Ermittlungen dauern noch an. (at)