Ökumenische Aktion in Hürth Ex-Wise-Guy Eddi Hüneke öffnet digitales Adventstürchen

Hürth – Die ökumenische Aktion „Offene Türen im Advent“ der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden findet wegen der Pandemie wieder weitgehend online statt. Zwischen dem 1. und 22. Dezember lädt von montags bis freitags ab 19 Uhr jeweils ein anderer Gastgeber zu einer besinnlichen Adventsstunde vor der Webcam in seine gute Stube ein. Jeweils mittwochs findet das Adventstreffen in Präsenz in einer Kirche statt, wird aber gleichzeitig über das Internet übertragen. Mit dabei ist auch wieder der ehemalige Wise-Guys-Sänger Eddi Hüneke, der in Efferen lebt und am 17. Dezember ein digitales Fenster in sein Studio öffnet.

Die ökumenische Aktion gibt es seit dem Jahr 2000. Im Advent werden vorweihnachtliche Texte vorgetragen, und es wird gemeinsam gesungen. Auftakt ist am Mittwoch, 1. Dezember, um 19 Uhr in der evangelischen Martin-Luther-King-Kirche am Villering in Hürth-Mitte. Am 8. und 22. Dezember ist die Adventsstunde in der katholischen Kirche St. Mariä Geburt in Efferen, am 15. Dezember in der evangelischen Friedenskirche in Efferen.

Wer über Zoom dabei sein möchte, benötigt dazu als Zugangsdaten die Meeting-ID 69412642231 und den Kenncode 581909. Die Teilnahme ist auch telefonisch unter 069/71049922 möglich. (aen)