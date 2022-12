Unbekannte besprühen Hundekot in Kerpen mit Farbe.

Solche Aktionen rütteln auf.

Ein Kommentar

Kerpen – Vorausschicken möchte ich eines: Ich liebe Hunde. Meine Familie und ich haben zwar keinen eigenen, freuen uns aber, wenn Verwandte und Freunde uns ihre Lieben als Urlaubsgäste anvertrauen.

Und dann reihen wir uns ein in die muntere Schar derer, die täglich zwei- bis dreimal durch Feld und Wald streift. Zugegeben, mich ekelt es auch an, wenn ich die warmen Würstchen mit dem auf links gedrehten Tütchen auflesen muss, aber dass das so kommen wird, weiß man ja, bevor man sich einen Hund anschafft.

Kerpen: Kindergartenkinder setzten Fähnchen in Hundehaufen

Am Horremer Sportplatz haben Kindergartenkinder schon mehrfach bunte Fähnchen in die Haufen gesteckt. In Kerpen sind es nun rote Punkte an einem Ort der Naherholung, wo es genug Mülleimer gibt.

Solche Aktionen rütteln auf. Sie machen deutlich, dass es nicht um ein einzelnes „kleines Malheurchen“ geht, sondern dass diese Malheurchen sich inzwischen zu einem echten Problem entwickelt haben.