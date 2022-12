Kerpen-Türnich – Unbekannte haben am Wochenende fünf Spachtelmaschinen aus dem Rohbau des künftigen Rewe-Zentrallagers in Türnich gestohlen. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen.

Die Täter sollen zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr, auf das Industriegebiet an der Röntgenstraße gelangt sein und die fünf Spachtelmaschinen gestohlen haben.



Wie die Polizei mitteilt, haben Mitarbeiter der Firma die Maschinen mit Ketten gesichert, als sie das Gelände am Samstag verließen. Am Montagmorgen stellten sie dann fest, dass die Ketten durchtrennt worden waren und die Baumaschinen weg waren. Die Spachtelgeräte werden bei Putzarbeiten in Rohbauten verwendet. Ihr Wert liege bei mehreren tausend Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die schweren Geräte mit einem Lastwagen abtransportiert haben und bittet Zeugen, die am Wochenende auf dem Gelände etwas gehört oder beobachtet haben, sich unter 02233/520 oder per E-Mail zu melden. (at)