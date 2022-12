Kerpen-Horrem – Ein 15-Jähriger hat sich in einem Mercedes am Donnerstagnachmittag in Kerpen-Horrem eine Verfolgungsjagd mit der Polizei des Rhein-Erft-Kreises geliefert.

Wie die Polizei berichtet, meldete ein Zeuge den verdächtigen Mercedes gegen 13.45 Uhr an der Bahnstraße, offenbar war er zu schnell unterwegs. Die Polizei kam dazu und gab Anhaltezeichen. Der 15-Jährige gab jedoch Gas und versuchte, den Beamten davonzufahren. Seine Flucht endete an der Habbelrather Straße, als er wegen eines entgegenkommenden Busses nicht mehr weiterfahren konnte.

Kerpen: Jugendlicher rennt weg

Der Fahrer stieg aus und rannte weg, im Wagen ließ er einen 17-jährigen Beifahrer und eine 19-Jährige auf der Rückbank zurück. Die Polizei stellte den Fahrer nach wenigen Minuten auf einem Feldweg. Mit einem Drogenspürhund suchte ein Polizist den Fluchtweg ab und fand eine geringe Menge Betäubungsmittel, die die Polizei sicherstellte. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Der beiden andern Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben. Die Polizisten beschlagnahmten das Auto sowie die Handys aller Beteiligten und fertigten eine Anzeige. (nip)