Kerpen – Wegen Baumfällarbeiten entlang der Landesstraße 277 (Schiefbahn) wird diese gesperrt. Am Samstag, 26. März, und Sonntag, 27. März, ist die Strecke zwischen 7 und 19 Uhr nicht befahrbar. Dies teilte die Stadt mit.



In dem Bereich werden zwischen der Straße Schiefbahn 24 in Horrem und der Einmündung Habbelrather Straße in Neu Bottenbroich abgestorbene oder umsturzgefährdete Bäume gefällt. Die Arbeiten beginnen zwischen der Schiefbahn 24 und der Theresia-von-Wüllenweber-Straße und sollen dann hinter der Einmündung weitergehen, sodass die Theresia-von-Wüllenweber-Straße wieder befahrbar ist. Die Autofahrer werden gebeten, über Türnich auszuweichen. (at)

