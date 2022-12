Pulheim-Brauweiler – Der Freundeskreis Abtei Brauweiler, kurz FAB, hat sich für dieses Kulturjahr einiges vorgenommen. Ein „ambitioniertes Programm“ mit 14 Konzerten, einer Ausstellung und einer Lesung kündigte Michael Utz, Vorsitzender des künstlerischen Beirates, bei der Vorstellung an. Wie schon im vergangenen Jahr sind die Veranstaltungen statt in einem Büchlein in einem kompakten Flyer aufgelistet. Er liegt nun druckfrisch vor.

Saxofonklänge mal ganz anders

Los geht es Samstag, 26. März, 20 Uhr, mit einem Kammermusikabend mit dem Klavierduo Anna und Ines Walachowski. Die Schwestern, die die Bedburger Konzertgesellschaft leiten, spielten europaweit Konzerte „auf hohem Niveau“, so Michael Utz. „Das Tolle an ihnen ist, dass sie nicht nur Bearbeitungen spielen, sondern Originalliteratur für vier Hände, und da gibt es einiges zu entdecken.“

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Konzert im Kreuzgang geben. Am Freitag, 24. Juni, 20 Uhr, ist das Saxophon-Quartett Pindakaas zu Gast. Das Instrument Saxofon komme nicht nur in der Unterhaltungsmusik zum Einsatz, in seiner Entstehungszeit Mitte des 19. Jahrhunderts „wurden tatsächlich auch für den symphonischen Bereich Werke für Saxofon geschrieben“. Für seinen Auftritt „hat Pindakaas ein buntes Programm zusammengestellt mit Stücken aus der Renaissance bis in die Moderne “.

Spezialisten für Alte Musik

Mit einer Orgelnacht am Donnerstag, 11. August, 19.30 Uhr, wird in der Abteikirche die renommierte Musikreihe Classic Nights eröffnet. „Jubelnd, freudig und voller Hoffnung“ sind die drei Konzerte des Blechbläser-Ensembles Salaputia Brass und Sebastian Küchler-Blessing an der Orgel, der Kölner Organistin Iris Rieg und des Ensembles Vox Werdensis mit dem Organisten Markus Hinz zum Auftakt der Classic Nights.

Für das erste Konzert im Marienhof am Samstag, 13. August, 20 Uhr, konnte Michael Utz das Kölner „Spezialensemble für alte Musik“ Harmonie Universelle gewinnen. Die Musiker haben Werke der drei einflussreichsten Komponisten des Barockzeitalters – Telemann, Bach und Händel – im Gepäck.

Für sein Konzert nutzt der Dirigent, Organist und Pianist Wayne Marshall die Barock- sowie die Chororgel in St. Nikolaus. Copyright: Charles Best

Improvisationen auf der Barockorgel

Drei Jahre habe er versucht, Wayne Marshall zu bekommen, verriet Utz. Nun ist es gelungen. Am Dienstag, 20. September, 20 Uhr, spielt der Dirigent, Organist und Pianist unter anderem „zwei große Improvisationen auf der Barockorgel und zum Schluss eine Improvisation auf der Chororgel“. Der Vorverkauf für die acht Konzerte startet Mitte April.

Der Astrophysiker Heino Falcke erforscht Schwarze Löcher. Bei einem Leseabend unternimmt er eine Reise zum Urknall. Copyright: Boris Breuer

„Ganz besonders froh“ ist Michael Utz, dass es ihm gelungen ist, den Astrophysiker Heino Falcke zu gewinnen. Sein Lese- und Gesprächsabend am Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr, führt den Wissenschaftler, der unter anderem Schwarze Löcher erforscht, zu einem 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernten Himmelskörper.

Das Programm gibt es in der Abtei Brauweiler, in der Bücherstube Brauweiler, der Buchhandlung Wortreich in Frechen-Königsdorf, beim Freundeskreis, 02234/9854240, und auf dessen Homepage im pdf-Format. Tickets gibt es bei Köln-Ticket, 0221/2801, im Abtei-Shop und den genannten Buchhandlungen. An der Abendkasse sind sie eine Stunde vor Beginn erhältlich.