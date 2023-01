Rhein-Erft-Kreis – Bereits im Sommer gab die Deutsche Bahn bekannt, dass die Regionalbahn 38 zwischen Bedburg und Kerpen auch im Herbst länger ausfallen würde. Nun ist es soweit.

Wegen Arbeiten an der Eisenbahnbrücke an der Frenserstraße in Quadrath-Ichendorf fällt die RB 38 vom 14. bis zum 26. September zwischen Horrem und Bergheim komplett aus. „Der Streckenabschnitt Bergheim-Bedburg wird bis auf einzelne Fahrten in Tagesrandlage ersatzweise von den Zügen des Unternehmens Vias aus deren RB 39 heraus bedient“, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn. In den sogenannten Randzeiten fahren allerdings auch hier Ersatzbusse.

Mehr als zwei Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn in die Sanierung der Brücke an der Frenser Straße. Wie eine Bahnsprecherin erläutert, werde die Abdichtungsschicht der Brücke erneuert.