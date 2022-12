140 Dosen unversteuerter Tabak Nächtliche Razzien in Shisha-Bars in Wesseling

Wesseling – Sie kamen im Dunklen, ohne Blaulicht und Martinshorn: Beamte von Zoll, Polizei, Feuerwehr und dem Ordnungsamt der Stadt fuhren am Samstag kurz vor 20 Uhr an Shisha-Bars an der Keldenicher Straße und der Bahnhofsstraße vor. Die Polizei des Wach- und Wechseldienstes des Kreises und eine Hundertschaft aus Aachen leistete Vollzugshilfe bei der Razzia.

Das könnte Sie auch interessieren:

Razzia in Köln und Bonn Anzeige Polizei fasst Fahrrad-Bande– hunderte Diebstähle vermutet

Großrazzia in Tannenbusch Anzeige Insgesamt sechs Festnahmen in Bonns Problemstadtteil

Überrascht seien die Betreiber der Lokale bei solchen Aktionen immer, sagte Jens Ahland, Sprecher des Hauptzollamtes Köln. Nach dem ersten Schreck reagierte sie jedoch oft ganz unterschiedlich. In Wesseling wurden zwar einige der überprüften Menschen laut, die Einsätze verliefen jedoch reibungslos. Begleitet wurden die Razzien auch von der Feuerwehr Wesseling.

Suche nach Verstößen und zu viel CO-Gasen

„Wir suchen nach unversteuertem und gestrecktem Tabak, illegaler Beschäftigung, Mindestlohnverstößen und Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz“, sagte Ahland. Alle Ausweise habe man zudem auf ihre Echtheit überprüft.

Mehr als 140 Dosen unversteuertem Tabak stellten die Zollbeamten sicher. Copyright: Margret Klose

Mit Messgeräten der Feuerwehr wurde auch die Kohlenmonoxid-Konzentration (CO) in den Shisha-Bars kontrolliert. Polizeihauptkommissar Bernd Mauel, Sprecher der Polizei des Rhein-Erft-Kreises, erklärte, dass bei unsachgemäßem Gebrauch der Shisha-Pfeifen und einer unzureichenden Belüftung der Räume zu viele CO-Gase entstehen könnten. „Dann kann Lebensgefahr bestehen.“ Für die Ordnungsbehörde sei das ein Grund, das Lokal sofort zu schließen.

Doch alle Messungen blieben ohne Befund. Erfolgreich war hingegen die Suche nach unversteuertem Tabak. Mehr als 140 Dosen stellten die Zollbeamten sicher. „Wir sind in jeder Bar fündig geworden und in allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren gegen die Betreiber eingeleitet“, sagte Ahland. Die Erkenntnisse dienten auch der Aufdeckung krimineller Händlerstrukturen und Lieferwege.