Wesseling – Autofahrer müssen sich am kommenden Wochenende auf zusätzliche Einschränkungen auf der A 555 bei Wesseling einstellen. Aufgrund von Sondierungsbohrungen wird zwischen Freitag, 5. August, 20 Uhr, und Sonntag, 7. August, 23 Uhr nur ein Fahrstreifen nutzbar sein.



Wie die Autobahngesellschaft mitteilt, wird die Strecke zwischen der Anschlussstelle Wesseling und der Brühler Straße (L 184) in Fahrtrichtung Köln betroffen sein. Ursprünglich waren die Bauarbeiten an dem Abschnitt der A 555 bereits am vergangenen Wochenende geplant, konnten jedoch aufgrund von „kurzfristigen Kapazitätsengpässen“ nicht ausgeführt werden, berichtete Autobahnsprecher Helge Wego.



Bauarbeiten dauern insgesamt rund dreieinhalb Jahre

Seit diesem Frühjahr sind die Bauarbeiten an dem Streckenabschnitt bereits in vollem Gang. Im Mai hatte die Autobahn mitgeteilt, dass Verkehrsteilnehmende sich dauerhaft auf eine Fahrspurverengung auf der etwa vier Kilometer langen Strecke einstellen müssen.



Die Arbeiten an der Großbaustelle sollen insgesamt rund dreieinhalb Jahre in Anspruch nehmen. Neben einem sogenannten Vollausbau der Fahrbahn – also einer Erneuerung des Unterbaus, der Fahrbahndecke und der Entwässerungsleitungen – baut die Autobahn außerdem neue Lärmschutzwände und zwei Entwässerungsbecken an der A 555.

Besonders aufwendig werden die Ersatzneubauten für die Autobahnbrücken am Kronenweg und am Mühlenweg. Diese müssen nach Angaben der Autobahn komplett ersetzt werden. (at)