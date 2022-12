Wesseling – Es gibt gute Nachrichten für die Wesselinger FDP. Der Stadtverband verzeichnet seit Anfang des Jahres einen Mitgliederzuwachs, und das bisherige Vorstandsteam wurde im Amt bestätigt.

Beim jährlichen Stadtparteitag wählten die Parteimitglieder Isabelle Batzdorf erneut zur Vorsitzenden. Ebenso bleiben Max Zöller als Stellvertreter und Thorsten Karl als Schatzmeister im Amt. Leichte Veränderungen gab es bei den Wahlen der Beisitzer. Für Karl-Heinz Wiel rücken Verena Beißel und Laura Link als Beisitzerinnen nach. Dr. Rüdiger Johannkemper, Nusret Kahraman und Matthias Keuth wurden in ihrem Amt bestätigt.



„Ich freue mich über den Vertrauensbeweis, der meinem Team und mir ausgesprochen wurde“, sagte Batzdorf über die Wahlergebnisse. „Die Menschen zeigen uns täglich, dass ihnen unsere liberale Politik wichtig ist.“

Das zeige auch der stetige Mitgliederzuwachs der FDP sowohl in Wesseling als auch in ganz Deutschland. In Wesseling sei die Mitgliederzahl der Liberalen seit Anfang des Jahres um rund 14 Prozent angewachsen. Aktuell habe die FDP Wesseling 35 Mitglieder, und es kämen stetig mehr Interessierte dazu, sagt Batzdorf.

Dass jetzt vor allem viele junge Menschen in ihren Zwanzigern Interesse an der FDP zeigten, sei eine neue Entwicklung, über die sie sich sehr freue. (at)