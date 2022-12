Wesseling – Die Rheinfähre „Rheinschwan“, die zwischen Wesseling und Niederkassel pendelt, hat vorübergehend den Betrieb eingestellt. Grund dafür sei das derzeitige Hochwasser des Rheins, teilen die Stadtwerke Niederkassel mit, die für den Fährbetrieb verantwortlich sind.



Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann sei derzeit noch unklar. Der Rhein hat aktuell einen Pegel von etwa acht Metern (Kölner Pegel).



Der Leinpfad Richtung Rheinforum ist schon in den Fluten des Rheins versunken. Copyright: Klose

Bereits am Sonntag waren Warnschilder in Wesseling aufgestellt. Die Schutzwand am Rheinforum stand ebenfalls. Sie soll das Gebäude bis zu einem Wasserstand von etwa acht Metern (Pegel Köln) schützen. Doch ganz so hoch kletterte der Rhein am Sonntag noch nicht. Aber die Marke von sieben Meter wurde immerhin überschritten.

Dicke Äste und Gerümpel haben sich am Steg des Rheinschwans in Wesseling verkeilt. Copyright: Klose

„Ich rechne fest damit, dass das Rheinwasser noch weiter steigen wird“, sagte Michael Peters. Er wohnt im gelben Haus am Rhein, sozusagen in unmittelbarer Nachbarschaft mit Deutschlands längstem Fluss. Den Steg wolle er bei diesem Hochwasser zwar noch nicht aufbauen, doch rechnet er mit einem Höchststand am Mittwoch von 8,50 Meter (Kölner Pegel).



„Das ist noch einmal gut einen Meter höher als jetzt“, erklärte Peters am Sonntag. Das Rheinwasser dringe dann auch in sein Haus. Alles sei entsprechend vorbereitet. Auch die Stadtentwässerungsbetriebe Köln rechnen, dass der Rhein noch bis Mitte der Woche steigen wird. (mkl/jes)