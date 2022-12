Wesseling – Gemeinsames Forschen mit wissenschaftlichem Austausch und dem Plan, die Zukunft und die Energiewende mitzugestalten – das ist die Vision des Shell Energy and Chemicals Parks Rheinland, wie die aktuellen Projekte zeigen. Zuletzt hatte Shell angekündigt, als Unternehmen bis 2050 klimaneutral werden zu wollen.

Mit der Ankündigung eines Energy Campus Wesseling zur Forschung und Lehre der Energiewende macht das Unternehmen einen weiteren Schritt in diese Richtung und hat bereits konkretere Planungen vorgestellt. Bereits im Mai 2021 hatte das Unternehmen angekündigt, am Standort Wesseling in Kooperation mit der Technischen Hochschule Köln einen Energy Campus aufbauen zu wollen.

Shell stellte erste Pläne in Wesselinger Ausschuss vor

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umweltschutz (ASU) präsentierte Shell erste Pläne für die Konzeptionierung des Campus. Man wolle, so berichteten die Shell-Vertreter, in Zusammenarbeit mit der Wesselinger Stadtverwaltung in den kommenden Monaten die Planungssicherheit soweit voranbringen, dass das Bau- und Stadtentwicklungsprojekt auf den Shell-Grundstücken „in Angriff genommen werden kann“.



Geplant sei, etwa 150 Hektar der 250 Hektar Grundstücke, die Shell außerhalb des Park-Geländes zur Verfügung stehen, für den Campus zu nutzen. Das Vorhaben, zum Netto-Null-Unternehmen zu werden, solle sich ebenfalls in den Campus-Gebäuden widerspiegeln. Das heißt, sie sollen soweit wie möglich klimaneutral sein, begrünt werden und ein gesundes Ökosystem, eine nachhaltige Infrastruktur sowie eine landschaftsverträgliche Begrünung berücksichtigen.

Campus-Leben mit Cafés und Fitnessstudios möglich

Der Campus solle eine Plattform werden, „auf der die Zusammenarbeit mit Forschung, Lehre, Unternehmen der Energiewende sowie Start-ups gefördert wird“, teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Auf dem Campus könne es neben Bürogebäuden auch Logistikflächen und Arbeitsräume für Standortpartner und Vertragspartner geben, außerdem seien Schulungs- und Trainingszentren, Cafés oder Fitnessstudios denkbar.

Das könnte Sie auch interessieren:

Shell plant rigorosen Umbau Anzeige Welche Folgen hat das für Wesseling und die Mitarbeiter?

Ersatz für Baumfällungen Anzeige Stadt Wesseling will 36 neue Bäume pflanzen von Anica Tischler

Mit Bürste blutig geschrubbt Anzeige Buch enthüllt Misshandlungen in Rhein-Erft-Kinderheimen von Dennis Vlaminck

Der Energy Campus ist ein Bestandteil der Transformation des Unternehmens Shell zu einem modernen Chemie- und Energiepark. Im Mittelpunkt dieser Pläne steht vor allem der Aufbau neuer Wertschöpfungsketten, sodass statt Erdöl andere Energieträger wie Wasserstoff, nachwachsende Rohstoffe und Recycling-Stoffe in einer „nachhaltigen Abfallkreislaufwirtschaft“ eingesetzt werden können.