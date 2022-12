Stadt dankt ehrenamtlichen Pflegeeltern 54 Kinder in Wesseling untergebracht

Stabilität und eine bestmögliche Förderung wünschen sich die Familien für ihre Pflegekinder.

Mittlerweile sind 54 Kinder in Wesseling in Pflegefamilien untergebracht.

Aus diesem Anlass wurden sie zu einem Dankeshönabend ins Rheinforum eingeladen.

Wesseling – „Wir hatten einfach noch Platz im Herzen“, sagte die 36-Jährige, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Ihr Mann stimmte ihr zu. Auch deswegen hätten sie sich dazu entschlossen, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen. „Wir sehen das aber auch als wichtigen gesellschaftlichen Beitrag“, ergänzt er. Seit einigen Monaten hat nun ihr eigenes Kind ein kleines Geschwisterchen. „Die Zwei verstehen sich wirklich gut, sie sind ein Herz und eine Seele“, berichtete die 36-Jährige. Nachdem man erst einmal die kleine Persönlichkeit kennengelernt habe, sei es inzwischen auch gar kein Unterschied mehr zu ihrem leiblichen Kind. Und man bekomme auch sehr viel zurück.

Gleiches berichtete beim Dankeschönabend am Donnerstagabend im Rheinforum auch eine 45-Jährige Mutter. Vor vier Jahren haben sie und ihr Mann zu ihren beiden eigenen Kindern ein Pflegekind bei sich aufgenommen. „Er ist für uns wie ein Sechser im Lotto“, sagte sie. Prima käme der Junge mit den beiden älteren Geschwistern klar. „Die sind für ihn die großen Helden“, sagte sie. Die Idee, ein Pflegekind aufzunehmen, hätten sie schon immer gehabt. „Wir wollten helfen und einem Kind Geborgenheit und Liebe geben“, erklärte die 45-Jährige.

Den Kindern eine Chance geben

Nur zu gut wisse sie nämlich auch durch ihre Arbeit, was es für ein Kind bedeutet, mit Abbrüchen leben zu müssen. „Wir wollten einem Kind die Möglichkeit geben, sich binden zu können und Stabilität im Umfeld und eine bestmögliche Förderung erfahren zu können“, so die 45-Jährige. Das möchten auch die 36-jährige Pflegemutter und ihr Mann. Ihr Pflegekind solle Stabilität und Familie so nah wie möglich erfahren. Die schönere Variante als ein Heim sei dabei für sie die Pflegefamilie.

„Es ist aber nicht selbstverständlich, ein Kind in seiner Familie aufzunehmen, das eine bewegte, oft auch eine belastende Geschichte mitbringt“, lobte Bürgermeister Erwin Esser die Pflegeeltern. Zurzeit seien 54 Wesselinger Kinder in Pflegefamilien untergebracht. „Diese Zahl macht erstaunlich deutlich, wie hoch ihre Bereitschaft ist, Kindern in einer Notsituation zu helfen und ihnen eine Alternative zur Heimunterbringung zu bieten“, so Esser.

Wichtiges Ehrenamt

Ganz hoch rechnet Esser den Pflegefamilien auch an, dass sie bereit sind, ihre Familie in einem gewissen Maß zu öffnen. Denn auch das Jugendamt komme vorbei. Damit bringe die Pflegefamilie dem Jugendamt und den Mitarbeitern ein Vertrauen entgegen, das besonderen Respekt rechtfertige. Auch persönlich sei es ihm deswegen ganz wichtig, allen Pflegeeltern ganz herzlich für ihr Engagement zu danken. Durch seine Arbeit habe er oft die Gelegenheit, sich mit Menschen, die sich ehrenamtlich zum Wohl der Stadt und der Bürger engagieren, zu unterhalten.



„Doch kaum eines dieser Ehrenämter erfordert den Umfang an Zeit, Geduld und Einfühlungsvermögen, den sie als Pflegeeltern für die angenommenen Kinder zur Verfügung stellen“, lobte Esser und ergänzte: „Sie haben nie Feierabend, sondern sind an sieben Tagen in der Woche für ihre Pflegekinder da.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Es gibt harte Tage“ Anzeige Pflegefamilien sorgen für umfassende Hilfe

Die Kinder seien Zukunft. „Dass sie gut gedeihen, dafür stehen sie als Pflegefamilie ein“, lobte das Stadtoberhaupt. Nach dem offiziellen Teil der Feier wartete ein kleiner Imbiss auf die Gäste. Und während sich später die Kinder im kleinen Theater den Film Dschungelbuch ansahen, hatten die Erwachsenen die Möglichkeit, sich untereinander noch besser kennenzulernen und auszutauschen.

Der Kinderpflegedienst der Stadt Wesseling berät und informiert zum Thema. Ansprechpartner ist unter anderem Anna Burger. Sie ist unter 02236/701385 zu erreichen.



www.wesseling.de/vv/produkte/51/pflegekinderdienst.php