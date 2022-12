Wesseling – Kurz vor 22 Uhr sind am Samstagabend im Untergeschoss des Parkhauses an der Germanusstraße sieben Fahrzeuge durch einen Brand stark beschädigt worden. Drei Wagen, darunter zwei des Wesselinger Ordnungsamtes, wurden nach Angaben der Polizei des Rhein-Erft-Kreises vollständig zerstört. Deshalb hat die Polizei Rhein-Erft auch den Staatsschutz der Polizei Köln über den Vorfall informiert. Es war nicht das erste Mal, dass in Wesseling nachts Fahrzeuge brannten. Schon in der Nacht zum Samstag hatte laut Polizei ein Wagen in der Straße Am Markt in Flammen gestanden.

Wie der Wesselinger Feuerwehrsprecher Oliver Koch erklärte, hat es in jüngster Zeit bereits zwei weitere solcher Fahrzeugbrände gegeben. Die Polizei bestätigte, dass sie nach dem Feuer in der Tiefgarage wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. „Unserer Einschätzung nach handelte es sich jedes Mal um Brandstiftung“, erklärte Koch zu den drei vorherigen Autobränden.



Polizei sucht Verdächtigen nach Fahrzeugbrand in Wesselinger Tiefgarage

Noch während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr im Parkhaus nahm die Polizei die Fahndung nach einem Verdächtigten auf. Ein Zeuge (34) hatte in der Nähe des Parkhauses gegen 22 Uhr einen lauten Knall gehört. Beim Nachsehen habe er einen etwa 25 Jahre alten Mann beobachtet, der das Parkhaus an einem Seiteneingang zur Bonner Straße hin verlassen habe. Kurz darauf seien die Flammen ausgebrochen und es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben.

Mit Schaum und Wasser wurde der Brand gelöscht. Copyright: Margret Klose

Zur Tatzeit trug der Unbekannte laut Polizei einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift an der Außenseite der Hosenbeine. Sein Gesicht sei durch einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz verdeckt gewesen.

Der Betreiber des Parkhauses wird nun einen Sachverständigen beauftragen, der das an der Bausubstanz entstandene Schadensbild begutachtet. Weil es sich bei zwei der zerstörten Autos erkennbar um Einsatzfahrzeuge der Stadt handelt, hat die Polizei auch den Staatsschutz der Polizei Köln informiert. Beamte beschlagnahmten die drei zerstörten Autos als Beweismittel, sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige auf. Hinweise zum Brand nehmen die Ermittler unter 02233/520 oder per E-Mail entgegen. (mit dpa)