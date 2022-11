Buch zum Natursteig Sieg Der Autor bietet Humor und Historie auf dem Wanderweg

Rhein-Sieg-Kreis – Ja, über den Natursteig Sieg ist schon viel geschrieben worden. Und nein, das Buch von Helmut Mülfarth „Tässchen Tee mit Wildschwein und Co.“ ist trotzdem alles andere als überflüssig. Der Autor, der zuweilen auch für diese Zeitung schreibt, hat eine wunderbar anekdotisch erzählte „Wanderung mit ungewöhnlichen Begegnungen“ vorgelegt. Der 272 Seiten starke Band gewinnt der Fortbewegung auf Schusters Rappen und in Barfußschuhen ganz neue Seiten ab. Der Autor dieses Artikels, der den Natursteig gut kennt, fand selbst ganz neue Facetten des inzwischen auf rund 200 Kilometer angewachsenen Premiumwanderwegs.



Mülfarth präsentiert keine neue Wegbeschreibung, derer gibt es tatsächlich schon genug. Er nähert sich der Strecke vor allem mit Humor. Na klar, er vergisst nicht die Qualen der vielen Anstiege. „Das Verhältnis von auf und ab scheint mir schwer aus dem Gleichgewicht geraten zu sein“, schreibt er, berichtet vom Frust beim Verlaufen, der Enttäuschung, wenn das Café oder das Restaurant gerade geschlossen ist. Aber auch das verpackt er in ein luftiges Augenzwinkern, das Lust auf Schweiß und Blasen macht.

Rhein-Sieg-Steig: Die historische Vielfalt der Landschaft wird lebendig

Unterwegs hat er Geschichten eingesammelt und reflektiert über kleine Begebenheiten mit Erinnerung an ganz andere Touren, etwa seine Reise in ein japanisches Kloster. Mülfarth lässt die historische Vielfalt der Landschaft, durch die er läuft, lebendig werden, von den Klöstern und Burgen auf dem Weg bis zu m Thing-Platz der Nationalsozialisten in Herchen.

Mit feinem Witz schaut er auf die Wanderer, für die das Outfit ebenso wichtig ist wie die tägliche Streckenleistung. Und immer wieder bleibt er stehen, hält inne, genießt einfach nur die Natur. Wildschweine sieht er aus der Ferne, der Rehbock springt vor ihm davon. Selbstironisch nennt er sich Adoptivhobbit, träumt verklärt von der Begegnung mit dem „Engel auf einem Isländer“ und beschreibt charmant die Übernachtung im Fass auf einem Campingplatz in Eitorf.

Es ist eine kurzweilige Lektüre mit hohem Spaßfaktor. Nur ein paar Fehler weniger wären schön gewesen. Deshalb bietet der Autor dieses Artikels an, beim nächsten Mal vorher drüber zu schauen.

Helmut Mülfarth, Tässchen Tee mit Wildschwein und Co.“, Twentysix, Selfpublishing-Verlag, ISBN: 978-3-7407-6974-1