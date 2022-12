Fußball-Bezirksliga Bergheims Tim Kitz schnürt einen Dreierpack

Rhein-Sieg-Kreis – Nach dem Ende der Winterpause am vergangenen Wochenende stand für die meisten Bezirksliga-Kicker am Mittwoch eine englische Woche auf dem Programm. Dabei überzeugte der SV Bergheim im Derby beim TuS Buisdorf, während sich der Wahlscheider SV in einem weiteren kreisinternen Duell mit einer Nullnummer gegen den Bröltaler SC zufriedengeben musste. Die Begegnung des Oberkasseler FV gegen FC Hertha Rheidt findet am 9. März statt.

Spiele-Steno

SV Beuel 06 – 1. FC Niederkassel 1:0 (0:0).



FCN: Müller, Madani, Podlas, Kalouris (87. Sahin), Bulliqi, Mbungu Masaka (62. Abdallaoui), Ben Slama (22. D. Delijaj), B. Delijaj (87. Goldmann), Gerhold, Stojkaj, Tchemi.



Tore: 1:0 (68.).

SSV Bornheim – VfR Hangelar 6:0 (2:0).



VFR: Scheele, Büttgen, Grewe, J. Heinen, Radzey, Meyer (89. Sohns), Dukaj, C. Heinen, Wittrien, Küpper (46. Rodrigues da Silva), Strehl (81. Blömer).



Tore: 1:0 (13.), 2:0 (15.), 3:0 (55.), 4:0 (60.), 5:0 (62.), 6:0 (80.).



TuRa Oberdrees – SC Uckerath 3:1 (3:0).



SCU: Milicki, Hermanni (63. Stüve), Pfahl, Dzubiella (68. B. Thomas), Syrstad, Grünig, L. Einheuser, M. Thomas (57. Kossack), Schwarz, M. Einheuser, Rosauer.



Tore: 1:0 (6.), 2:0 (9.), 3:0 (16.), 3:1 Schwarz (84.).

FV Endenich II – SV Leuscheid 1:1 (1:1).



SVL: Welter, Schäfer, F. Ehrenstin, A. Güldenring (30. Ghazaryan), Brozeit, M. Klein, M. Engelberth, Borgardt (85. K. Klein), Scheibner, Aksoy, O. Ehrenstein.



Tore: 1:0 (26.), 1:1 Brozeit (31.).

Wahlscheider SV – Bröltaler SC 0:0. Diese torlose Punkteteilung war nach Ansicht beider Coaches eine der schlechteren Art, letztendlich war sie aber auch gerecht. Der WSV agierte insbesondere im ersten Spielabschnitt optisch überlegen, konnte sich jedoch durch ungenaues Passspiel in die Tiefe keine Chancen erarbeiten. „Die zweite Halbzeit war dann einfach nur vogelwild. Jeder hat irgendwas versucht, aber jegliche Offensivbemühungen verpufften“, so Wahlscheids Coach Gerd Klink. „Letztendlich hatte Bröltal kurz vor dem Ende sogar noch die beste Chance des Spiels. Von daher müssen wir mit dem Punkt leben“, so der Wahlscheider Übungsleiter weiter.

WSV: Funken, Jung (53. Thommes), Mylenbusch, Feldner, Klink, Novakaj (74. Nohl), Landgraf, Tondl, Rößler, Gonschor, Kurtenbach.



BSC: Biallas, Müller, J. Hohn, Tuttlies, P. Hohn, Scheidt, L. Kötting, Schmitt (70. Egbeburu), Sommers (89. Arnautovic), Hellen, M. Kötting.

TuS Buisdorf – SV Bergheim 2:4 (2:1). Die Gastgeber gingen durch einen Doppelpack von Max Müller (19., 36., Strafstoß) zunächst zweimal in Führung. Dem setzte Bergheims Torjäger Tim Kitz (33., 50., 64.) einen Dreierpack zur Führung der Gäste entgegen. Der eingewechselte Markus Stein machte mit dem 4:2 (79.) für den SVB den Sack endgültig zu.

TuS: Primke, Kirschhausen, Busch, Ma. Müller, Hübgen, Noppe, Mo. Müller, Schamberg, Wieland (16. Hönscheid, 74. Hoffmann), Töller (58. Rosauer), J. Müller.



SVB: Stibing, Hannan, Slami (63. Burski), Tomiczek, Kitz, Lehnert, J. Huth (90. Nagel), Müller, Kamp (56. Sistig), Heitzer, Brieger (67. Stein).