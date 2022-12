Handball-Regionalliga Hinspielsieg als Mutmacher

Königswinter – Es ist die einzige Paarung, bei der sich die Regionalliga-Handballer der HSG Siebengebirge wirklich gerne ans Hinspiel zurückerinnern. Denn gegen den HC Weiden errang man den bislang einzigen Saisonsieg, wenn auch denkbar knapp mit 25:24. Beim Wiedersehen am Samstag (19.45 Uhr) in Würselen hofft man auf eine Wiederholung dieses Erfolgs.



Für HSG-Trainer Lars Degenhardt ist die Fahrt ins Dreiländereck Belgien-Deutschland-Niederlande immer auch so etwas wie ein Heimatbesuch: „Beim HC Weiden habe ich das Handballspielen gelernt. Ich habe dort von den Minis bis in den Seniorenbereich gespielt. Außerdem leben meine Eltern dort.“ Mit Andreas Heckhausen, dem aktuellen Coach des HCW, verbindet ihn zudem eine gemeinsame Zeit bei Schwarz-Rot Aachen: „Als ich von Weiden zu SR Aachen gewechselt bin, war er mein Trainer.“



All diese Erinnerungen schiebt Degenhardt am Samstagabend allerdings beiseite, „denn für uns geht es um dringend notwendige Punkte für den Klassenerhalt. Ich erwarte eine Partie auf Augenhöhe und rechne uns daher durchaus Chancen aus. Zumal wir sehr gut trainiert haben.“ Durch die Mannschaft sei noch mal ein spürbarer Ruck gegangen: „Insbesondere in der Offensive haben wir einen Schritt nach vorne gemacht.“



Offensive lernt dazu



An drei Beobachtungen in den Übungseinheiten macht er dies fest: Erstens warten seine Schützlinge inzwischen geduldiger ab, bis sich eine klare Torgelegenheit bietet. Zweitens versuchen sie zwei Gegenspieler zu binden, um dann den freien Mann auf der Außenbahn anzuspielen. Und drittens konnte die technische Fehlerquote deutlich reduziert werden.



Das macht die HSG insgesamt variabler und schwerer ausrechenbar. Neben Bjarne Steinhaus (67 Treffer), Oliver Dziendziol (53), Alexander Koch (35) und Raphael Petzold (33) dürften sich dadurch weitere Spieler verstärkt in die Torschützenliste eintragen. Nicht zuletzt Zugang Philipp Krefting, der noch auf sein erstes Tor wartet.