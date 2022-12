Rhein-Sieg-Kreis – Die Preise für Grundstücke, Eigentumswohnungen und Häuser in Niederkassel, Sankt Augustin und Troisdorf sind seit dem Frühjahr erneut kräftig gestiegen. Das geht aus Zahlen der Landesbausparkasse (LBS) hervor, die dieser Zeitung vorliegen. So ergab eine aktuelle Auswertung von Marktpreisen der Landesbausparkasse, aber auch anderer Anbieter, dass Verkäufer in Troisdorf für ein gebrauchtes Reihenhaus derzeit 430.000 Euro fordern. Das sind 55.000 Euro oder knapp zwölf Prozent mehr als noch im letzten LBS Markt für Wohnimmobilien, einer jährlichen Studie der Landesbausparkasse, vermerkt.



Für ein neues Reihenhaus liegt der gefragte Preis aktuell in Troisdorf sogar bei 500.000 Euro. Verglichen mit dem Angebotspreis von 440.000 in der LBS-Studie vom Frühjahr sind das 14 Prozent mehr.

Noch stärker ist die Preissteigerung den Zahlen der LBS nach bei gebrauchten Einfamilienhäusern. Seit der vergangenen Erhebung liegt der am häufigsten genannte Angebotspreis hier gleich um ein Fünftel höher. Er stieg von 460.000 auf 550.000 Euro. Zu der Art der Erhebung sagt die Landesbausparkasse, dass die Nachfrage nach Wohnimmobilien fast überall in Nordrhein-Westfalen deutlich übersteige. Die auf den einschlägigen Immobilienportalen genannten Angebotspreise seien eher die „untere Verhandlungsbasis“.

Etwas weniger stark stiegen in Troisdorf die Preise für Bauland und neue Eigentumswohnungen. Bauland wird aktuell in der größten Stadt des Rhein-Sieg-Kreises für 470 Euro pro Quadratmeter offeriert (letzte LBS-Erhebung: 450 Euro). Das bedeutet eine Preissteigerung von etwa 4,4 Prozent. Bei neuen Eigentumswohnungen ist der am häufigsten genannte Quadratmeterpreis aktuell 4500 Euro gegenüber 4255 Euro im Sommer 2021, eine Preissteigerung von knapp sechs Prozent.



Wer sich hingegen für eine bereits vorhandene Eigentumswohnung in Troisdorf interessiert, sieht sich einer Preissteigerung von knapp 16 Prozent gegenüber. Aktuell werden Wohnungen mit einem Quadratmeterpreis von 3100 Euro angeboten. Ein halbes Jahr zuvor wurden dagegen viele Eigentumswohnungen noch zum Preis von 2675 pro Quadratmeter auf den Markt gebracht.



Moderatere Entwicklung in Niederkassel

Etwas moderater ist die Entwicklung in Niederkassel. Am stärksten sind dort die Zuschläge bei den Angebotspreisen von Verkäufern neu errichteter Reihenhäuser. Für eine solche Immobilie werden aktuell am häufigsten 480.000 Euro aufgerufen. Im letzten Markt für Wohnimmobilien der LBS waren es 415.000 Euro. Das entspricht einer Preissteigerung von mehr als 15 Prozent. Auch wer ein bereits bestehendes Reihenhaus in Niederkassel kaufen möchte, sieht sich kräftigen Preisaufschlägen gegenüber. Aktuell werden solche Immobilien für 400.000 Euro angeboten, statt 360.000 Euro zuletzt – ein Preiszuwachs um mehr als elf Prozent.



Auch für ein gebrauchtes Einfamilienhaus müssen Käufer in Niederkassel deutlich tiefer in die Tasche greifen: 530.000 Euro statt zuvor 485.000 Euro bedeuten ein Plus von mehr als neun Prozent. Moderater ist der Preisanstieg bei Bauland, dessen Preis sich um mehr als fünf Prozent verteuert und gebrauchten Eigentumswohnungen (knapp fünf Prozent teurer).

Starker Preisanstieg auch in Sankt Augustin

Interessenten für Wohnimmobilien sehen sich auch in Sankt Augustin fast durchweg kräftigen Preissteigerungen gegenüber. Der Preis für Bauland ist wie in Troisdorf und Sankt Augustin noch vergleichsweise moderat. Der Quadratmeter wird aktuell zum Preis von 450 Euro angeboten, ein Plus von etwa 5,5 Prozent gegenüber der Situation vor einem halben Jahr. Wer sich für ein gebrauchtes Reihenhaus interessiert, muss dafür 420.000 Euro zahlen. Das sind gegenüber 365.000 Euro im letzten LBS Markt für Wohnimmobilien immerhin 15 Prozent mehr. Neue Reihenhäuser kosten in Sankt Augustin laut Angeboten 480.000 Euro. Das bedeutet eine Preissteigerung von knapp 13 Prozent.



Ein gebrauchtes Einfamilienhaus wird in Sankt Augustin unter einer halben Million Euro kaum noch zu haben sein. Die LBS-Experten haben aktuell 520.000 Euro als häufigsten Angebotspreis notiert, 70.000 Euro oder knapp 16 Prozent mehr als zuletzt. Bei neuen Eigentumswohnungen ist der Preisaufschlag dagegen moderater. 4400 statt 4200 Euro pro Quadratmeter bedeuten einen Preisanstieg um 4,8 Prozent. Anders die Situation bei gebrauchten Eigentumswohnungen. 3000 Euro pro Quadratmeter werden hier gefordert, ein Plus von mehr als 28 Prozent!