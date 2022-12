Hennef – Öffentliche Bücherschränke sind Bürgermeister Mario Dahm schon lange ein Anliegen. So nahm er sich die Zeit, um am Uckerather Pantaleon-Schmitz-Platz einen weiteren einzuweihen. Vom Kulturamt organisiert, von der Hennef-Stiftung der Kreissparkasse Köln mitfinanziert und von der Bürgergemeinschaft Uckerath (BGU) betreut, geht der zweite Bücherschrank der Marke Urbanlife aus Köln in Hennef in den Betrieb. I



Initiiert hat ihn Dahm in Abstimmung mit dem Vorsitzenden der BGU, Thomas Faßbender. Das erste Modell steht seit 2013 vor dem Historischen Rathaus. Den begleitet der Kulturverein Hennef.



Bisher war Vandalismus kein Thema

Es gab Bedenken, insbesondere Angst vor Vandalismus. Doch der blieb aus. Dazu trägt vermutlich bei, dass die robusten Schränke hochwertig wirken. Das hat seinen Preis, etwa 5000 Euro kostete Anschaffung und Aufstellung der „Bokx 05“. Die Stiftung förderte mit 4000 Euro, den Rest übernahm die BGU.



Der Baubetriebshof pflasterte die Fläche. Diese soll erweitert werden, zudem wird ein Bordstein abgesenkt, um Rollstuhlfahrern den Zugang zu ermöglichen. „Bücherschränke sind schöne, kleine Bildungsprojekte“, sagte Dahm, „sie sind ein jederzeit verfügbares, niederschwelliges Bildungsangebot für alle – mitten im Ort und rund um die Uhr geöffnet.“



Stiftungsmanagerin Sabine Claßen betonte das ehrenamtliche Engagement. „Geld allein bringt gar nichts, es braucht Menschen, die das umsetzen.“ Der Bürgermeister und sein Stellvertreter, Thomas Wallau, stellten selbst Bücher in die Regale, die zuvor von Ehrenamtlern gefüllt worden waren.



Bücherschränke gibt es im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis in einer Reihe von Kommunen, so auch in Niederkassel-Mondorf, in Lohmar, in Neunkirchen-Seelscheid-Nackhausen, in Sankt- Augustin-Menden und -Birlinghoven. Der Birlinghovener Bücherschrank wurde allerdings vor einem Jahr – Ende November 2020 – Opfer von Vandalen. Unbekannte Täter steckten ihn in Brand. (rvg, ps)