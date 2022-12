Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall in Hennef am Sonntagabend verletzt.

Hennef – Drei Menschen sind am Sonntagabend bei einem Unfall in Hennef leicht verletzt worden. Ein 27-jähriger Autofahrer hatte an einer großen Kreuzung in Stoßdorf die Vorfahrt einer 35-jähigen missachtet.

Wie eine Polizeibeamtin am Unfallort berichtete, wollte der Sankt Augustiner gegen 20 Uhr von der Löhestraße auf die Frankfurter Straße Richtung Siegburg abbiegen. Dabei hätte er auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr achten müssen, der von links kam. Das tat er aber offenbar nicht: Sein Wagen kollidierte mit dem einer 35-jährigen aus Sankt Augustin, mit im Auto saß außerdem ihre neunjährige Tochter. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Die Unfallstelle blieb während der Arbeit der Rettungskräfte für rund eine Stunde gesperrt. In dieser Zeit war es nicht möglich, in Richtung Siegburg zu fahren. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab. Ein Wagen wurde abgeschleppt, ein anderer von einem Angehörigen fortgefahren. (mfu)