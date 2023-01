Hennef – Bei einem Streit in Hennef ist in der Nacht zu Donnerstag ein 33 Jahre alter Mann verletzt worden. Nach eigenen Angaben wurde die Polizei gegen 0.19 Uhr durch den Rettungsdienst wegen einer verletzten Person nach Hennef in den Allner Weg in Höhe der Hausnummer 8 gerufen.

Der 33-Jährige aus Remscheid soll während einer Auseinandersetzung mit einem wohl „flüchtigen Bekannten“ mit einem Gegenstand geschlagen worden sein. Der Mann gab zudem an, dass mit einer Pistole auf ihn geschossen wurde. Schussverletzungen hatte der Geschädigte jedoch nicht. Im Rahmen der Ermittlungen konnten keine weiteren Hinweise auf eine tatsächliche Schussabgabe gefunden werden, so die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Polizei fand in der Nähe des Tatortes eine Armbrust. In wie weit diese mit dem Streit in Verbindung steht, ist noch unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die noch nicht befragt wurden und die den Streit oder eine Schussabgabe bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 02241-541-3521 zu melden. (hen)