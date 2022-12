Schwerer Unfall Drei Menschen in Hennef verletzt

Hennef – Am späten Sonntagabend sind bei einem Verkehrsunfall an der Auffahrt auf die A560 in Hennef drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war dort gegen 21:45 Uhr aus Richtung Allner kommend eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Knüllwald bei Kassel mit ihrem Pkw auf der Bröltalstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs.



Laut Zeugenangaben fuhr sie bei Grün zeigender Ampel auf die Kreuzung, als plötzlich vor ihr ein entgegenkommender Pkw nach links auf die A560 in Richtung Köln abbog. Am Steuer dieses VW Golf saß ein 20-Jähriger aus Dierdorf. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw wurden die 18-Jährige und zwei Mitfahrer, im Alter von 17 und 18 Jahren aus Neustadt in Hessen leicht verletzt.



Auch ein Ampelmast wurde in Mitleidenschaft gezogen, weil ein Fahrzeug gegen ihn prallte. Die Besatzung eines Rettungswagen kümmerte sich um die Verletzten. Der Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (ps)