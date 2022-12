Hennef – Eine gerade erst aufgestellte Informationstafel für ein geplantes Hospiz im Hennefer Stadtteil Altenbödingen ist am Freitag vermutlich von Unbekannten mutwillig in Brand gesteckt und zerstört worden. Um 0.30 Uhr bemerkte eine Nachbarin Feuerschein und sah, dass die an einem Anhänger montierte Infotafel lichterloh in Flammen stand. Obwohl die Freiwillige Feuerwehr aus Stadt Blankenberg schnell anrückte, brannte alles herunter, selbst die Reifen des Hängers wurden völlig zerstört.

Spuren von Brandbeschleuniger fanden sich, die Brandermittler der Kriminalpolizei haben ihre Ermittlungen aufgenommen – Hinweise erbittet sie unter 02241/541-35 21.

Erst am Donnerstag hatten der Vorsitzende des Vereins für das Sibilla Hospiz Bingen, Willi Fuchs, Geschäftsführerin Ulli Grünewald und Vorstand Helmut Walterscheid die mobile Informationstafel auf dem Grundstück aufgestellt, wo demnächst der Bau beginnen soll.

Der Verein hatte sie entworfen, in Hennef war sie gedruckt worden und auf einen aus Dambroich geliehenen Anhänger montiert. Doch die Freude über das erste, sichtbare Zeichen auf dem Areal für das Hospiz währte nur kurz. (rvg)