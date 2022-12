Am Dienstagnachmittag kollidierten auf der Landstraße 288 zwei Autos.

Lohmar – Bei einem Unfall an der Kreuzung Landstraße 288 mit der Flughafenstraße nach Troisdorf-Altenrath sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden.



Ein 82 Jahre alter Autofahrer aus Erftstadt war auf der L288 durch das Sülztal in Richtung Donrath unterwegs. Eine 61 Jahre alte Autofahrerin aus Köln wollte nach links in Richtung Altenrath abbiegen. Dabei übersah sie, so die Polizei, den entgegenkommenden Wagen des 82-Jährigen.



Das Fahrzeug der Frau wurde herumgeschleudert und blieb entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung stehen. Die beiden erheblich beschädigten Autos blockierten die Kreuzung, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (rvg)