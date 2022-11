Der kleine Konrad mit seinen frischgebackenen Pateneltern auf der Wache in Sankt Augustin.

Sankt Augustin – „Mäh!“ Lämmchen „Konrad“ war hörbar überglücklich, als es nach rund zwei Stunden seine Mama wiedersah. Die Polizei hatte für die Familienzusammenführung gesorgt.

Ein Spaziergänger hatte das Lamm gegen 22.30 Uhr am Montagabend auf einer Weide am Mendener Siegufer entdeckt, wo es von seiner Herde zurückgelassen worden war. Laut Polizei hatte der Schäfer nichts von der Existenz des Tieres gewusst – das Lamm war wohl erst wenige Stunden alt. Der Finder gab das Tier in die fürsorglichen Hände zweier Beamte, die es nicht nur mit einer Decke versorgten, sondern ihm auch einen Namen verpassten: „Konrad“.

Schnell gelang es seinen „Pateneltern“, den Schäfer ausfindig zu machen. Sofort eilte dieser zur Polizeiwache, um „Konrad“ abzuholen. Das große Wiedersehen mit Mama Schaf folgte kurze Zeit später. (mfu)