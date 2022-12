Sankt Augustin – „Stundenlang an irgendwelchen Torten rumfummeln, das war nichts für mich“, sagt Stephan Profittlich schmunzelnd. Sein Vater war Konditormeister, er hingegen schätzt das klassische Bäckerhandwerk. Und so machte der heute 69-Jährige eine Ausbildung in dieser Richtung. Im September 1975 übernahm Profittlich als Meister den von seinem Vater im Jahr 1956 gegründeten Familienbetrieb an der Hauptstraße 47 in Niederpleis.



Die Profittlichs kennen sich seit Generationen mit dem Bäcker- und Konditorhandwerk aus. 1892 wurde in Rhöndorf das erste Geschäft unter diesem Namen gegründet. Nur ein Sohn konnte immer in der Linie den elterlichen Betrieb übernehmen. So wurde das Geschäft in Niederpleis gegründet. Die frischen Produkte aus echter Handarbeit kamen gut an, und 1971 musste die Backstube erweitert werden, Filialen wurden gegründet.

In Niederpleis steht das Stammhaus der Bäckerei, dazu kommen einige Filialen. Copyright: Stefan Villinger

Profittlich hat stets ein offenes Ohr für die Wünsche der Kunden. „Als ich immer öfter nach echtem Steinofenbrot gefragt wurden, haben wir im Jahr 2002 umgerüstet“, erinnert sich der Bäckermeister. Sein Pleistaler Steinofenbrot ist ein Renner im Laden. Nicht nur die technische Ausstattung ist wichtig, auch die Kreativität des Mehl-Künstlers mit den geschickten Händen ist gefragt.



So entwickelt Profittlich immer neue Brotsorten, 25 Rezepte gibt es. „Ich bin damit am Puls der Zeit.“ Geradezu exotisch ist sein schwarzes Baguette. Es ist mit Sepia gefärbt, eine leichte Prise Chilli gibt ihm den unverwechselbaren Geschmack. Dazu kommen Cranberries, über Nacht in Prosecco eingeweicht, als Zutat in den Teig. Stolz berichtet er, dass er zu den besten 500 Bäckern in ganz Deutschland gehöre, eine Auszeichnung, die das Magazin „Der Feinschmecker“ vergibt.



n den Regalen liegt eine große Vielfalt an Broten nach 25 Rezepten. Copyright: Stefan Villinger

Nachts um 2 Uhr beginnt für die fünf Mitarbeiter in der Backstube die Arbeit. Dann wird angeheizt, und die Brotlaibe kommen in den Backofen. Im Hintergrund läuft klassische Musik. Mozart und Beethoven sind die Favoriten.



Bäckerei Profittlich

Die Bäckerei Stephan Profittlich, Hauptstraße 47 in Sankt Augustin-Niederpleis, hat Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 6 bis 18 Uhr, Samstag von 6 bis 12.30 Uhr sowie Sonntag von 7.30 bis 10.45 Uhr geöffnet.



Der Teig wurde schon am Vortag zubereitet. „Gutes Brot braucht Ruhe, um sich zu entwickeln“, berichtet Profittlich. Im Laden steht auch Christian Efferoth hinter der Theke. Der 22-Jährige hat eine Ausbildung als Bäckereifachverkäufer gemacht und ist danach geblieben, „weil es dort so familiär zugeht“. Er kennt sich bestens mit dem Angebot aus: „Bald fragen die Kunden wieder nach frischem Bärlauchbrot.“