Siegburg – Ein aufmerksamer Ladendetektiv hat am Samstag gegen 16.40 Uhr ein Pärchen beobachtet, das mehrere Parfüm-Flaschen in einem Drogeriemarkt an der Holzgasse einsteckte und das Geschäft verlassen wollte ohne zu bezahlen.



Hinter der Kasse sprach er das Paar an und bat die beiden ins Geschäftsbüro. Als sie vor dem Fahrstuhl standen, begannen die Verdächtigen unvermittelt zu randalieren. Ein weiterer Mitarbeiter kam zu Hilfe, so konnten die mutmaßlichen Ladendiebe ins Büro gebracht werden.



Dem überaus aggressiven Mann gelang es jedoch, plötzlich ein Fenster zu öffnen und über ein angrenzendes Dach zu flüchten, bevor eine Streifenwagenbesatzung eintraf. Die Fahndung nach ihm blieb erfolglos.



Die 19 Jahre alte Frau hatte nicht nur die Parfüm-Flakons dabei, sondern darüber hinaus zwei große Einkaufstüten mit mehreren Wodka- und Whiskyflaschen sowie sechs Tabaksdosen. Die Sicherungsetikette waren an den Waren beschädigt, wohl um an der Kasse keinen Alarm zu verursachen.



Die Polizei nahm die 19-Jährige vorläufig fest, setzte sie aber später wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß. Gegen sie läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls. (rvg)