Siegburg – Polizisten haben in der Siegburger Fußgängerzone am Mittwoch unter heftiger Gegenwehr einen mutmaßlichen Drogendealer verhaftet.



Wie die Polizei mitteilte, fielen zwei Beamten in zivil am Nachmittag zwei Männer in der Bahnhofstraße auf, von denen ein starker Marihuana-Geruch ausging. Als die Polizisten sich als solche zu erkennen gaben, ergriffen die Verdächtigen die Flucht.



Einen von ihnen konnten die Beamten festhalten. Der Mann wehrte sich heftig, er schlug und trat minutenlang um sich. Zudem mischte sich ein Passant in das Gerangel ein und wandte sich ebenfalls gegen die Beamten. Mit Hilfe eines Bundespolizisten, der zufällig dort privat unterwegs war, gelang es den Beamten, den Mann zu fixieren. Als ein Streifenwagen hinzukam, flüchtete der Passant in Richtung des Bahnhofs.



Polizisten fanden größere Menge Marihuana in Tüten abgepackt

Bei dem Einsatz wurden die beiden Polizisten verletzt, konnten aber den Dienst fortsetzen. Der Verdächtige, ein 30-Jähriger aus Sankt Augustin, wurde ebenfalls leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus.



In seiner Umhängetasche fanden die Polizisten eine größere Menge Marihuana in unterschiedlichen Tütengrößen verpackt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 30-Jährige, der bereits mehrfach wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten ist, vorläufig festgenommen. Er wartet derzeit darauf, dem Haftrichter vorgeführt zu werden.



Den Passanten, der sich eingemischt hatte, trafen die Beamten später am Bahnhof. Den 20-Jährigen aus Neunkirchen-Seelscheid erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Störung einer Amtshandlung. (mfu)