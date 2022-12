Troisdorf – Ein Mann aus Hennef hat am Donnerstag in der Fußgängerzone in Troisdorf einem am Boden liegenden Mann vor den Kopf getreten.



Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gegen 14 Uhr zu einer Schlägerei gerufen. An der angegebenen Adresse trafen sie niemanden an. Doch in wenigen Metern Entfernung sahen sie den 46 Jahre alten Mann aus Hennef, der dem 38-Jährigen aus Lohmar vor den Kopf trat.

Bevor er zum zweiten Mal ansetzte, überwältigten ihn die Polizisten. Er war so in Rage, dass sie ihn zu Boden brachten und fesselten. Der Lohmarer habe ihn in den Unterleib getreten, deshalb habe er ihn auch getreten. Beide kamen mit Schmerzen mit zur Wache, die sie nach kurzer Zeit verlassen konnten.



Vermutlich, so die Polizei, hatte der 38-Jährige sich für Passanten sichtbar entkleidet. Die Polizei ermittelt weiter. (rvg)