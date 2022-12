Troisdorf – Ein mutmaßlicher Ladendieb hat am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in Troisdorf randaliert und Polizisten angegriffen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beobachtete das Personal eines Supermarktes am Theodor-Heuss-Ring den 33 Jahre alten Mann, der Waren in eine abgestellte Tasche nahe der Kasse packte. Die hätte er sich schnappen können, ohne durch die Kassenzone gehen zu müssen.



Als sich der mutmaßliche Dieb Zigaretten nahm, vermutlich, um sie ebenfalls in die Tasche zu legen, erteilte ihm der Marktleiter ein Hausverbot. Der 33-Jährige randalierte, vier Mitarbeiter waren notwendig, um ihn festzuhalten. Die alarmierten Polizisten konnten ihn nicht beruhigen, er musste in Handfesseln zur Wache gebracht werden.



Der Verdächtige soll um sich getreten und gespuckt haben und dabei eine 51 Jahre alte Polizistin leicht verletzt haben. Außerdem soll er die Beamten mit dem Tod bedroht und mit sexuellen Flüchen bedroht haben. Zur Ausnüchterung blieb der Betrunkene in einer Polizeizelle.



Einen Arzt, der seine Haftfähigkeit prüfen sollte, griff er auch an. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verdachts des Ladendiebstahls, des Angriffs auf Polizeibeamte, der Beleidigung und Bedrohung. (rvg)