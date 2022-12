Troisdorf Drei Männer wegen Verdachts auf illegales Glücksspiel festgenommen

Troisdorf – Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag in Troisdorf drei Männer wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel festgenommen. Mehrere Zehntausend Euro sollen die Männer bei illegalen Karten- und Würfelspielen in Gastronomiebetrieben in der Troisdorfer Innenstadt verdient haben, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

Troisdorf: 200 Polizisten an Durchsuchung beteiligt

Demnach habe die Polizei Rhein-Sieg-Kreis in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn über mehrere Monate hinweg gegen drei Männer aus Troisdorf und Siegburg im Alter von 47, 49 und 57 Jahren ermittelt. In der Nacht haben 200 Polizistinnen und Polizisten zeitgleich die Gastronomiebetriebe und privaten Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht, so die Polizei.

Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten mehrere illegale Spielautomaten, Spieltische, Glücksspielequipment sowie einen hohen Bargeldbetrag sicher. Die Verdächtigen sind wegen fehlender Haftgründe bis auf Weiteres auf freiem Fuß. (lp)