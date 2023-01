1. FC Köln Jan Thielmann ist zurück im Mannschaftstraining

Köln – 90 Minuten mussten die rund 250 Trainingszuschauer am Dienstagvormittag ausharren, ehe Fußball-Bundesligist 1. FC Köln mit seiner ursprünglich für 11 Uhr angekündigten Einheit begann. Grund für die Verzögerung war eine ausgedehnte Videoanalyse, die Trainer Steffen Baumgart nach dem 1:1-Unentschieden beim SC Freiburg betrieb. „In den einzelnen Phasen eines Spiels sind verschiedene Situationen zu finden, die angesprochen werden können. Das haben wir heute mal ein bisschen intensiver und länger gemacht“, erklärte Baumgart.

Als es schließlich raus auf den Rasen ging, fehlten Luca Kilian (private Gründe) sowie Noah Katterbach, Sava Cestic und Marvin Obuz, die sich bei der U21 auf das Regionalligaspiel am Mittwochabend gegen Alemannia Aachen vorbereiteten. Dafür war Jan Thielmann erstmals wieder im Kreise seiner Kollegen anzutreffen. Der 19-jährige Offensivspieler hatte krankheitsbedingt fast zwei Wochen nicht am Mannschaftstraining teilnehmen können.



Das könnte Sie auch interessieren:

1. FC Köln Anzeige Stehplätze gegen Greuther Fürth erstmals wieder geöffnet

Dank an Baumgart Anzeige Beim 1. FC Köln hat sich das Anspruchsdenken gewandelt

Da Florian Kainz wegen einer Gelb-Rot-Sperre fehlt, könnte Thielmann am Samstag (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen RB Leipzig direkt in die Startelf rutschen. „Wir schauen nach dieser Trainingswoche mal, wie weit seine Kraft reicht“, sagte Baumgart, der dem Fehlstart des Vizemeisters keine große Bedeutung beimisst: „Leipzig ist trotzdem eine der besten Mannschaften. Es ist nicht mehr als eine von den Ergebnissen her schwierige Situation, in der sie sich befinden.“ (tca)